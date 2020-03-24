На крыше высотного дома в центре Москвы задержан руфер

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали руфера, пробравшегося на крышу жилого дома на Космодамианской набережной, чтобы сделать несколько фотографий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал о срабатывании сигнализации входной двери на крышу в одном из жилых домов на Космодамианской набережной. Информация незамедлительно была передана автоэкипажу, находящемуся вблизи охраняемого объекта. Прибывшие росгвардейцы обнаружили на крыше дома неизвестного гражданина. Мужчина пояснил правоохранителям, что проник на крышу дома, чтобы сделать несколько снимков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время 22-летний житель Подмосковья передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.