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Распространение коронавируса нового типа

Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершат в ближайшее время

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в настоящий момент работы выполнены на 40%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

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"11 марта приехали со строителями на площадку, здесь было чистое поле, 12 марта приступили к строительству, и на сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Стройка развернута полным ходом, идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудования. Сам объект получается гигантский - около 80 тыс. кв. м, более 500 коек, но из них половина - реанимационные. Такого состава коечного фонда, с таким объемом реанимации в Москве нет ни в одной больнице, это самая современная и самая эффективная больница. Надеюсь, что в ближайшие недели стройка будет завершена", - сказал Собянин.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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