Трехступенчатую систему очистки стоков создадут для инфекционной больницы в Новой Москве

"Здесь будет применена трехступенчатая массированная система очистки, сначала все медицинские и бытовые стоки пройдут специализированную системы обеззараживания: химическую, паровую, ультрафиолетовую. Далее данные стоки переместятся уже в стандартную система очистки, оттуда наиболее загрязненные будут специализированным транспортом вывозиться. Локальная, замкнутая система очистки", - сказал Бочкарев.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Замкнутую систему очистки медицинских и бытовых стоков, предусматривающую три ступени очистки и обеззараживания, предусмотрели при проектировании быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве. Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на территории инфекционного центра предусмотрено возведение 40 км коммуникаций. По его словам, оснащение объекта инженерными коммуникациями, специализированной вентиляцией, водоснабжением, теплоснабжением является самой сложной составляющей работ по возведению новой больницы.

"Чтобы начать тут работы, мы проложили порядка 9 км временных дорог, чтобы подвезти технику, забрать необходимый нам грунт. Потому что в пике, когда мы начнем монтаж оборудования, в сутки тут будут приходить до 4 тыс. грузовиков с разным оборудованием. Для того, чтобы обеспечить функционирование этого объекта и строительства, 17 км дорог находятся в строительстве, и на этой неделе мы завершаем стройку. Эти дороги тоже будут использованы для подвоза материала со стороны Калужского шоссе и вдоль леса", - сказал Бочкарев.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.