Москвичам во время самоизоляции предложили посмотреть на пролетающую МКС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Жители Москвы, некоторые из которых находятся на карантине или в режиме самоизоляции, смогут наблюдать пролет Международной космической станции над столицей с 24 марта до 1 апреля. Об этом говорится в сообщении московского Музея космонавтики, распространенном во вторник.

"Во время изоляции наблюдать станцию москвичи смогут прямо из своих окон", - сообщили в музее.

График пролета МКС размещен на сайте музея. "Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на юго-восток", - отметили в музее. Чтобы увидеть МКС нужно смотреть на южный небосклон, в качестве ориентира можно выбрать яркую и заметную Венеру.

Скорость движения МКС по орбите вокруг Земли составляет 28000 км/ч на высоте чуть более 400 км. Один облет вокруг планеты занимает у космонавтов 90 минут.

Согласно постановлению Роспотребнадзора все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию начиная со дня прибытия из-за риска распространения коронавируса.