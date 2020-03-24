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Распространение коронавируса нового типа

Несетевые магазины в Москве проверят на предмет отказа от приема банковских карт

Власти города просят москвичей в случае возникновения проблем с оплатой товаров и услуг банковскими картами незамедлительно сообщать об этом в органы исполнительной власти

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Небольшие несетевые магазины в столице проверят на предмет отказа принимать от клиентов пластиковые карты, при выявлении подобных случаев к нарушителям будут применяться санкции. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что небольшие магазины в Москве стали отказываться принимать банковские карты под предлогом угрозы распространения коронавируса.

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"Мы проведем проверки, все подобные попытки ограничить в правах покупателей будут пресекаться", - заявил министр правительства, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что случаев подтверждения отказа оплаты товаров банковскими картами в ведомство не поступало. Немерюк добавил, что правительство Москвы делает все для обеспечения возможностей покупателей приобретать и оплачивать необходимые им товары и услуги всеми удобными способами, включая бесконтактную доставку.

"Департамент торговли и услуг Москвы просит граждан в случае возникновения проблем с оплатой товаров и услуг банковскими картами незамедлительно сообщать об этом в органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции", - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что клиенты имеют право рассчитываться за услуги и товары удобными им способами, отказы от приема банковских карт, если они имели место, недопустимы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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