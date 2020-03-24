Порядка 20 пациентов с подозрением на коронавирус поступили в институт Склифосовского

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всего более 20 человек с подозрением на коронавирус поступили в новый корпус института скорой помощи имени Склифосовского, также там лежат пациенты с ОРВИ. Дополнительный корпус в учреждения открылся 20 марта, об этом во вторник сообщил журналистам директор института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
"У нас находятся 20 пациентов в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, большинство из них не требуют ИВЛ (искусственная вентиляция легких), два пациента находятся на ИВЛ. Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения", - сказал Петриков, отвечая на вопрос, сколько пациентов с подозрением на коронавирус нового типа находятся в больнице. Он добавил, что средний возраст пациентов ниже, чем в Италии, - в районе 40 лет.
Новый корпус рассчитан на 80 коек с дополнительным развертыванием до 86 госпитальных коек и до 26 реанимационных.
"Корпус был переоборудован в течение трех дней. Работами занимались строительные службы города. Они возвели санпропускники. Мы полностью изменили там маршрутизацию внутри, потому что теперь есть разделение на "грязные" и "чистые" зоны, которые не контактируют между собой. Это сделано для того, чтобы защитить персонал от инфекции и минимизировать распространение коронавируса. У нас работают здесь 200 сотрудников", - сообщил Петриков.
На данный момент институт Склифасовского обладает самой большой реанимационной базой в столице. Все врачи прошли специальную подготовку.