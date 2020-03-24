{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Главврач: больница в Коммунарке готова трансформироваться в реанимационный центр

Денис Проценко отметил, что при большом количестве больных 190 коек будут превращены в реанимационные

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в случае распространения нового коронавируса по итальянскому сценарию госпиталь готов трансформироваться в реанимационный центр. Специалист подчеркнул, что важно отрабатывать и такой сценарий, однако он не является единственным.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сейчас описано по большому счету два сценария: азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский, когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет всплеск большой [заболевших]. Москва по этому пути пошла и наш госпиталь готов трансформироваться, если будет большое количество больных. То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов высоких компетенций со всего города", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник Путин посетил медицинский центр в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Российский лидер отметил высокое качество работы и слаженность коллектива больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (17:49 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Убытки Пушкинского музея из-за закрытия на карантин составляют около 2 млн рублей в день
В Москве федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС