Главврач: больница в Коммунарке готова трансформироваться в реанимационный центр

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в случае распространения нового коронавируса по итальянскому сценарию госпиталь готов трансформироваться в реанимационный центр. Специалист подчеркнул, что важно отрабатывать и такой сценарий, однако он не является единственным.

"Сейчас описано по большому счету два сценария: азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский, когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет всплеск большой [заболевших]. Москва по этому пути пошла и наш госпиталь готов трансформироваться, если будет большое количество больных. То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов высоких компетенций со всего города", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник Путин посетил медицинский центр в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Российский лидер отметил высокое качество работы и слаженность коллектива больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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