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Распространение коронавируса нового типа

Треть сотрудников аппарата Мосгордумы перешла на удаленную работу

Депутаты столичного парламента проводят приемы москвичей дистанционно

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Порядка 30% сотрудников аппарата Мосгордумы перешли на удаленную работу из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуме серьезно отнеслись к рекомендациям Роспотребнадзора и указу мэра Москвы от 5 марта. Уже 30% сотрудников аппарата, в соответствии с ранее принятым протокольным решением Московской городской думы, работают на "удаленке". Депутаты столичного парламента также работают дистанционно, и проводят в дистанционном режиме приемы москвичей. При этом, должен отметить, Мосгордума не делает перерыв в своей деятельности: законотворческая работа продолжается, несмотря на введенные меры и изменившийся формат", - сказал Шапошников.

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Он подчеркнул, что в Москве введены беспрецедентные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19 По его словам, в столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом вошли и депутаты - профессиональные медики.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрированы 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Число зараженных в Москве выросло до 290 человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

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Распространение коронавируса нового типа
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