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Мосприрода организовала проект "Природа на удаленке" для москвичей на карантине

На странице Мосприроды в соцсетях будут появляться игры, викторины, тесты, мастер-классы, кроссворды, квизы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Игры, викторины, тесты и мастер-классы подготовили для тех, кто находится в самоизоляции или работает удаленно, в рамках нового столичного проекта "Природа на удаленке", сообщила пресс-служба Мосприроды во вторник.

"Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства разработали эколого-просветительские занятия, объединенные в новый проект #Природа_на_удаленке. Пока школьники и студенты сидят дома, многие сотрудники переведены на удаленную работу, а кто-то и вовсе самоизолировался, предлагаем не расслабляться и с пользой проводить дома время", - говорится в сообщении.

На странице Мосприроды в социальных сетях будут появляться различные активности: игры, викторины, тесты, мастер-классы, кроссворды, квизы. "Кроме того, мы будем размещать интересные факты о животном и растительном мире, виртуальные путешествия по экоцентрам и природным паркам Москвы", - отмечается в сообщении.

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