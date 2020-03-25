Реставрация павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ завершится осенью

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить реставрацию павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ осенью 2020 года. Будет восстановлен облик здания образца 1954 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Осенью планируется завершить капитальный ремонт и реставрацию павильона №30 на ВДНХ. Он также носит название "Микробиологическая промышленность", - говорится в сообщении.

Павильон площадью почти 800 кв. м был возведен в 1938-1939 годах и реконструирован в 1950-х по проекту советского архитектора Валентины Бочкаревой. С 1939 по 1953 год павильон назывался "Масличные культуры", поэтому в его оформлении преобладали декоративные элементы с изображением подсолнухов, маков и других растений, позже в декоре была отражена тема хлопководства. Павильон закрыли на ремонт и реставрацию в 2018 году после признания аварийным.

"На сегодняшний день полностью укреплены фундаменты во всех трех залах павильона. В первом и третьем залах отреставрировали каркасы всех стен <...>. После воссоздания всей каркасной системы стен перекрытия и кровлю опустили на прежние места. Сейчас завершаются работы по усилению конструкции и ремонту крыши третьего зала", - отмечается в материале.

При подготовке к реставрации под слоем краски в одном из залов обнаружил уникальную живопись. Позже во время работ такой же орнамент был обнаружен и в другой части здания.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Продолжается реставрация и ремонт павильонов и других объектов. Всего на площади свыше 325 га расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны.