{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реставрация павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ завершится осенью

Строители восстановят облик здания образца 1954 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить реставрацию павильона "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ осенью 2020 года. Будет восстановлен облик здания образца 1954 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Осенью планируется завершить капитальный ремонт и реставрацию павильона №30 на ВДНХ. Он также носит название "Микробиологическая промышленность", - говорится в сообщении.

Павильон площадью почти 800 кв. м был возведен в 1938-1939 годах и реконструирован в 1950-х по проекту советского архитектора Валентины Бочкаревой. С 1939 по 1953 год павильон назывался "Масличные культуры", поэтому в его оформлении преобладали декоративные элементы с изображением подсолнухов, маков и других растений, позже в декоре была отражена тема хлопководства. Павильон закрыли на ремонт и реставрацию в 2018 году после признания аварийным.

"На сегодняшний день полностью укреплены фундаменты во всех трех залах павильона. В первом и третьем залах отреставрировали каркасы всех стен <...>. После воссоздания всей каркасной системы стен перекрытия и кровлю опустили на прежние места. Сейчас завершаются работы по усилению конструкции и ремонту крыши третьего зала", - отмечается в материале.

При подготовке к реставрации под слоем краски в одном из залов обнаружил уникальную живопись. Позже во время работ такой же орнамент был обнаружен и в другой части здания.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Продолжается реставрация и ремонт павильонов и других объектов. Всего на площади свыше 325 га расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Один человек пострадали в результате конфликта со стрельбой в Москве
Стрелявший скрылся с места происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС