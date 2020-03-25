Занятия столичной образовательной программы "НКО Лаб" будут проводиться онлайн

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Некоммерческие организации столицы теперь смогут посещать занятия образовательной программы "НКО Лаб" в онлайн-формате, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Город сохранит образовательную и консультационную поддержку общественных проектов. Так, программа "НКО Лаб", учитывая обстоятельства, переводится в онлайн-формат. Занятия, как и раньше, будут проходить каждую неделю", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Семинары и мастер-классы программы "НКО Лаб" проводятся бесплатно два раза в неделю. На них эксперты некоммерческого сектора делятся опытом работы и отвечают на вопросы.

"В этом месяце занятия посвящены особенностям бухгалтерского учета в НКО. Ближайшее онлайн-занятие намечено на 26 марта", - говорится в сообщении.

Подробное расписание вебинаров с указанием спикеров опубликовано на портале "Душевная Москва".

Занятия и консультации бесплатной городской образовательной программы "НКО Лаб" проходят с 2016 года. Уже состоялось более 1 тыс. обучающих мероприятий. Для мастер-классов и семинаров выбирают самые актуальные темы по развитию волонтерства и социальных проектов. Спикерами выступают представители известных благотворительных фондов, специалисты различных направлений и преподаватели ведущих вузов. Организатор занятий "НКО Лаб" - коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.