Экскурсия по Дому Мельникова в Москве впервые пройдет в прямом эфире

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Экскурсия по дому-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке Москвы впервые пройдет в прямом эфире 26 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

"В формате прямого эфира мы раньше экскурсии не делали - просто не было в этом необходимости. Для нас важно показать, что музей жив и мы в контакте с нашей аудиторией [через вопросы и комментарии в чате]", - сказал собеседник агентства.

Первая прямая трансляция состоится 26 марта в 13:00 мск на странице музея в Instagram. Сотрудники музея расскажут онлайн-пользователям об истории строительства дома и его быте на протяжении 90 лет.

Архитектор Константин Мельников родился 3 августа (22 июля по старому стилю) 1890 года в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из ярчайших произведений архитектора - выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения.