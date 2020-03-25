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Распространение коронавируса нового типа

В Мосгордуме прорабатывают возможность дистанционного проведения заседаний

С 19 марта в столичном парламенте отменены круглые столы, выставки и экскурсии, а встречи депутатов с населением проводятся дистанционно

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Возможность проведения заседаний столичного парламента в дистанционном формате прорабатывается в Мосгордуме. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Накануне он сообщил, что около 30% сотрудников аппарата Мосгордумы перешли на удаленную работу из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

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"Сейчас детально прорабатываются все технические и юридические возможности для проведения заседаний комиссий в дистанционном режиме, а также самого заседания городской думы. Несмотря на новые реалии и изменение формата работы столичного парламента, законотворческая деятельность не должна останавливаться. Депутаты работают на "удаленке", продолжают проводить прием москвичей дистанционно", - пояснил Шапошников. Он отметил, что в настоящее время тестируется система, которая позволит провести заседания комиссий и пленарное заседание столичного парламента в дистанционном формате.

Депутаты Мосгордумы утвердили новый режим работы с 19 марта, согласно которому отменяются круглые столы, выставки и экскурсии, так как число посетителей в зданиях Мосгордумы сокращено до пяти в день, а встречи депутатов с населением могут проводиться дистанционно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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