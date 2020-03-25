{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число ДТП в Москве сократилось на 27% во время самоизоляции граждан из-за коронавируса

Общее число автомобилей на дорогах снизилось на 4%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Количество ДТП на дорогах Москвы сократилось на 27% из-за самоизоляции горожан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Друзья, у нас есть свежие данные по пассажиропотоку. К счастью, количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться. По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня: на 44% [сократились поездки в] метро, на 32% - в наземном транспорте, на 32% - в электричках, на 26% - в каршеринге, на 23% - в такси. Общее число машин на дорогах снизилось на 4%, на 27% сократилось количество ДТП", - говорится в сообщении.

При этом там отмечается, что на 26% сократились автобусные поездки из области в Москву, а количество поездок на личном транспорте из области в Москву выросло на 4%.

"По новым данным, пенсионеров старше 65 лет в городском транспорте стало меньше на 70%. Но все равно очень много - только до 10 часов утра проехало 67 тыс. людей старше 65 лет. Больше всего в следующих районах: Печатники, Люблино, Лефортово, Кунцево, Нижегородский", - добавили в пресс-службе. В метро и наземном транспорте организовано аудиоинформирование, где пожилым людям напоминается о важности самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Режим самоизоляции с 26 марта должны соблюдать 1,9 млн пожилых москвичей
Власти помогут с топливом пожилым и страдающим хроническими заболеваниями горожанам, которые самоизолируются на дачах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС