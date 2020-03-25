Число ДТП в Москве сократилось на 27% во время самоизоляции граждан из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Количество ДТП на дорогах Москвы сократилось на 27% из-за самоизоляции горожан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Друзья, у нас есть свежие данные по пассажиропотоку. К счастью, количество пассажиров в общественном транспорте продолжает снижаться. По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня: на 44% [сократились поездки в] метро, на 32% - в наземном транспорте, на 32% - в электричках, на 26% - в каршеринге, на 23% - в такси. Общее число машин на дорогах снизилось на 4%, на 27% сократилось количество ДТП", - говорится в сообщении.

При этом там отмечается, что на 26% сократились автобусные поездки из области в Москву, а количество поездок на личном транспорте из области в Москву выросло на 4%.

"По новым данным, пенсионеров старше 65 лет в городском транспорте стало меньше на 70%. Но все равно очень много - только до 10 часов утра проехало 67 тыс. людей старше 65 лет. Больше всего в следующих районах: Печатники, Люблино, Лефортово, Кунцево, Нижегородский", - добавили в пресс-службе. В метро и наземном транспорте организовано аудиоинформирование, где пожилым людям напоминается о важности самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.