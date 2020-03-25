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Распространение коронавируса нового типа
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Ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры временно закрываются в Москве

Кроме того, введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах
Описание
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры временно закрываются в Москве. Также вводится запрет на курение кальянов в общественных местах, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

"Приостановить посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, мэр сообщил, что магазины, банки и службы быта, расположенные в московских торгово-развлекательных центрах, останутся открытыми. "Конкретно - по торгово-развлекательным центрам. В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми", - написал мэр в официальном блоге.

Также Собянин отметил, что жители Москвы смогут получить в стоматологических кабинетах только экстренную помощь, такие меры вводятся из-за коронавируса. "Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях", - написал мэр.

Для соблюдения режима самоизоляции в городе приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов и пожилых людей. "Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", - написал мэр.

В новость были внесены изменения (14:40 время мск) — добавлена информация по тексту.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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