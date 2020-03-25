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В Москве задержали 75 автомобилей, регистрация которых прекращена из-за смерти владельцев

Регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяли для последующей утилизации

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за месяц 75 автомобилей, чьи владельцы уже умерли, водители этих машин привлечены к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Госавтоинспекцией Москвы на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи наличием информации о смерти собственника. Только в марте текущего года сотрудниками ГИБДД задержано 75 транспортных средств указанной категории", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что водители этих машин привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за управление с недействительным полисом ОСАГО. "При этом государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации в установленном порядке", - рассказали в ГИБДД.

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