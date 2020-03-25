{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Собянин: бизнес в Москве справляется с экономической ситуацией, связанной с коронавирусом

По словам мэра столицы, главное представителям бизнеса выдержать экономический удар, не переложив все свои проблемы на работников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Представители столичного бизнеса неплохо справляются со сложившийся экономической ситуацией из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бизнес довольно неплохой ведет себя в связи со всей этой ситуации. Они откликаются на наши просьбы, более того представители бизнеса инициативно сами выступают с предложениями по выделению дополнительных лабораторный или медицинских мощностей, вакцины, тестсистем и так далее", - сказал Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр".

Он добавил, что самое главное представителям бизнеса выдержать экономический удар.

"Надо выдержать этот удар и при этом не переложить все свои проблемы на работников. Платить им заработную плату, не увольнять. Надо постараться, чтобы в тот период времени мы все пережили. В этом и есть социальная ответственность бизнеса", - сказал Собянин.

По словам мэра, власти столицы также мониторят ситуацию с бизнесом в сфере общепита, услуг, гостиничного бизнеса и так далее. Именно по ним пришелся наиболее сильный экономический удар в связи с коронавирусом.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Более 100 из 720 крупных и средних предприятий будут работать в Москве на следующей неделе
В частности, работать будут пищевые производства, фармацевтические заводы, а также предприятия, которые производят дезинфицирующие средства и санитайзеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС