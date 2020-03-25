Собянин: бизнес в Москве справляется с экономической ситуацией, связанной с коронавирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Представители столичного бизнеса неплохо справляются со сложившийся экономической ситуацией из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бизнес довольно неплохой ведет себя в связи со всей этой ситуации. Они откликаются на наши просьбы, более того представители бизнеса инициативно сами выступают с предложениями по выделению дополнительных лабораторный или медицинских мощностей, вакцины, тестсистем и так далее", - сказал Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр".

Он добавил, что самое главное представителям бизнеса выдержать экономический удар.

"Надо выдержать этот удар и при этом не переложить все свои проблемы на работников. Платить им заработную плату, не увольнять. Надо постараться, чтобы в тот период времени мы все пережили. В этом и есть социальная ответственность бизнеса", - сказал Собянин.

По словам мэра, власти столицы также мониторят ситуацию с бизнесом в сфере общепита, услуг, гостиничного бизнеса и так далее. Именно по ним пришелся наиболее сильный экономический удар в связи с коронавирусом.