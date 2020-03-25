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Распространение коронавируса нового типа

Транспортники Москвы просят ввести кредитные каникулы на выплаты по лизингу до конца года

По данным ассоциации "ТАМА", в столице спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25-30%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Транспортная ассоциация Московской агломерации" (ТАМА) направила письмо заместителю мэра по вопросам экономической политики Владимиру Ефимову, в котором попросила ввести кредитные каникулы для предпринимателей, занимающихся перевозками, на выплаты по лизинговым и кредитным обязательствам до конца года в связи с введением в Москве мер по предотвращению распространения коронавируса. Письмо, подписанное председателем ассоциации Норайром Блудяном, есть в распоряжении ТАСС.

"Ассоциация "ТАМА" просит: ввести налоговые каникулы в части уплаты транспортного налога, фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное и медстрахование ИП, а также налогов с доходов предпринимательской деятельности на срок до 30 дней с даты отмены ограничений <...> Ввести кредитные каникулы на выплаты по лизинговым и кредитным обязательствам до конца текущего года (отсрочка по выплате процентов и основной части обязательства). Рассмотреть возможность предоставления госсубсидий для покрытия издержек операционной деятельности в рамках поддержки МСП. Продлить сроки действия всех видов страхования на автомобильном транспорте на время действия ограничений", - говорится в письме.

По данным ассоциации, в Москве спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25-30%, в секторе корпоративных таксомоторных перевозок - до 50%. Кроме того, компании выделяют дополнительные средства на проведение дезинфекции транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, сообщается в письме.

"Отрасль пассажирских перевозок уже несет убытки, и прогнозные данные свидетельствуют исключительно о росте финансовых потерь компаниями, особенно теми, у которых транспортные средства находятся в финансовом или операционном лизинге. Сложившаяся обстановка крайне негативно влияет на положение рынка перевозок пассажиров и багажа. При отсутствии мер поддержки со стороны государства ситуация может только усугубиться", - подчеркивают транспортники.

У агрегаторов заказа такси

При этом в агрегаторах заказа такси отмечают неравномерность влияния на бизнес мер по борьбе с распространением коронавируса. Так, в пресс-службе компании "Везет" ТАСС сообщили, что с 17 марта число заказов снижается в часы пик, однако люди, которые раньше предпочитали общественный транспорт, пересаживаются на такси.

"Например, в Москве и Санкт-Петербурге общее число заказов снизилось, но несущественно, так как многие жители избегают поездок в метро и наземном транспорте, предпочитая индивидуальную поездку. Что касается количества активных перевозчиков на линии, то оно также незначительно снижается за последние 7 дней. Некоторые водители, опасаясь потенциального заражения, не выходят на линию, а другие рассматривают доход в такси как способ поправить материальное положение во время карантина", - сообщает агрегатор.

Ранее эту информацию ТАСС подтвердили и другие агрегаторы. Так, в пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что компания видит рост динамики дневных поездок, что связано с перераспределением спроса. В компании "Ситимобил" отметили, что с 3 марта наблюдается рост доли дневных поездок в Москве на 20% (+5 п. п.). "При этом утренние и вечерние пики снизились в количестве заказов. Предполагаем, это связано с тем, что люди не едут на работу, остаются дома, а выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси", - сообщил ТАСС пресс-секретарь компании "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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