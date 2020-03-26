Московские музеи подготовили онлайн-проекты и лекции для горожан

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Музеи Москвы подготовили онлайн-программу в связи с введением карантина на культурных площадках. Много видеоматериалов размещено на официальных каналах музеев в YouTube, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Восемнадцать музейных площадок Москвы приглашают посмотреть видеолекции, интервью, записи мастер-классов и документальные фильмы. Темы самые разные: история, искусство, естественные науки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Наталья Сергуниной.

Дарвиновский наиболее популярен в YouTube среди музеев Москвы. Во время просмотра видеолекций пользователи могут узнать, в каких природных условиях жили первые люди, когда и где появились одни из крупнейших динозавров - тираннозавры и многое другое.

На канале музея-заповедника "Царицыно" загружены лекции о модных тенденциях в одежде на рубеже XIX-XX веков, новогодних и рождественских традициях при дворе российских государей в XVI - начале XX веков, роли последней императрицы России Александры Федоровны в развитии системы образования.