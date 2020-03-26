Участникам IT-платформы МИК хватит усиленной электронной подписи для регистрации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты столичного департамента информационных технологий доработали систему авторизации на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК). Для регистрации на i.moscow теперь достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП), сообщается в четверг на портале мэрии.

"Упрощенная авторизация на IT-платформе кластера стала инновацией в сфере удаленной идентификации юридических лиц и их сотрудников на городских порталах. Также упрощенную регистрацию разработали для компаний-резидентов "Сколково" и всех юридических лиц, имеющих аккаунты на портале госуслуг. Потенциальным участникам больше не нужно переходить между городскими системами", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении, новый подход к авторизации не только облегчает работу с платформой и экономит время пользователей, но и способствует развитию всей московской цифровой экосистемы, которая помогает бизнесу взаимодействовать с партнерами, органами власти, образовательными и научными учреждениями,

Московский инновационный кластер начал работу в апреле 2019 года. Он объединяет промышленность, науку и образование, предпринимательство, институты развития и других участников рынка, которые нуждаются в эффективных инструментах для создания новых кооперационных проектов и инноваций. В состав кластера сейчас входят 900 организаций. IT-платформа i.moscow создает удобные цифровые решения и информационную экосистему для успешного развития инновационных проектов.