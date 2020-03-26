Светофоры и дорожные знаки приведут в порядок в Москве до конца апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Все светофоры, дорожные знаки, информационные табло и камеры видеонаблюдения приведут в порядок к концу апреля в столице, сообщается в четверг на портале правительства Москвы.

"После зимнего сезона необходимо тщательно промывать светофоры, дорожные информационные табло и камеры видеонаблюдения от пыли и грязи. Всего в городе установлено более 40 тыс. светофоров, 15% из них уже привели в порядок. Все работы планируется завершить до конца апреля", - сообщила пресс-служба ЦОДД.

Работы проходят не в пиковые часы, в том числе в выходные дни, когда на дорогах нет интенсивного движения, добавили в пресс-службе.

Для удобства москвичей и гостей столицы светофоры на пешеходных переходах города регулярно перенастраивают. По просьбам жителей на одних зебрах уменьшают время ожидания зеленого сигнала, на других увеличивают продолжительность зеленого света. При регулировке режима работы устройств специалисты учитывают поток транспорта на прилегающих улицах, поэтому изменения не сказываются на загруженности дорог. У пешеходов же появляется больше времени на то, чтобы перейти дорогу, отмечается на портале.

О неисправностях светофоров и повреждениях дорожных знаков можно сообщить в контакт-центр "Московский транспорт" по короткому номеру 3210, либо написать письмо в электронную приемную департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на едином транспортном портале transport.mos.ru.