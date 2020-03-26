Киперы в Московском зоопарке проведут онлайн-трансляцию показательных кормлений животных

"Пока столичный зоосад закрыт для посетителей из-за карантина, горожанам предлагают следить за жизнью птиц и зверей в его официальных группах в социальных сетях. Из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана проходят трансляции в режиме реального времени. Показательные кормления питомцев записывают на видео (в некоторых видео камеры закреплены на голове киперов) в закрытых уголках вольеров, обычно эти помещения недоступны гостям", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Показательные кормления и трансляции из вольеров животных Московского зоопарка можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайте зоопарка. Камеры закрепят на головах киперов, пока они будут угощать зверей их любимыми лакомствами, сообщается в четверг на портале мэрии.

Видеозаписи кормлений животных публикуют в будни на официальных страницах зоосада в социальных сетях. По одному видеоролику с показательным кормлением размещают в сети каждый день с понедельника по пятницу в 19:00. На сайте зоопарка можно найти онлайн-трансляции из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана. Понаблюдать за жизнью обезьян можно ежедневно с 09:00 до 17:00, трансляции из вольеров больших панд доступны круглосуточно.

К апрелю зоопарк также подготовит серию специальных выпусков о своей работе. Видеоролики будут посвящены уходу за большими пандами, музею истории Московского зоопарка, выставке амфибий. Также специалисты планируют выпустить цикл лекций о том, как работают разные зоопарки мира и какие животные в них обитают. Кроме того, 26 марта в 19:30 состоится онлайн-лекция о том, как зверям и птицам удается выживать в суровых климатических условиях Антарктиды.

Как и многие другие учреждения в городе, Московский зоопарк временно не принимает посетителей в связи с распространением коронавируса. Карантин будет длиться до 10 апреля.