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Киперы в Московском зоопарке проведут онлайн-трансляцию показательных кормлений животных

Следить за жизнью птиц и зверей можно будет в официальных группах зоопарка в социальных сетях

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Показательные кормления и трансляции из вольеров животных Московского зоопарка можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайте зоопарка. Камеры закрепят на головах киперов, пока они будут угощать зверей их любимыми лакомствами, сообщается в четверг на портале мэрии.

"Пока столичный зоосад закрыт для посетителей из-за карантина, горожанам предлагают следить за жизнью птиц и зверей в его официальных группах в социальных сетях. Из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана проходят трансляции в режиме реального времени. Показательные кормления питомцев записывают на видео (в некоторых видео камеры закреплены на голове киперов) в закрытых уголках вольеров, обычно эти помещения недоступны гостям", - говорится в сообщении.

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В Зоопарке живет семья морских котиков. Самец Пират, взрослые самки Юшка, Спарта, Дори, а также их потомство. Их показательное кормление – самое яркое. Питомцам бросают мячи, они крутят на себе обручи и машут ластами. Зачем это нужно? Особенно сейчас – когда нет посетителей? Задач как минимум две. ✨✨ Такие упражнения развлекают самих котиков, ставят перед ними новые задачи, оттачивают незнакомые навыки. Например, Дори обожает вставать на ласты даже без поощрения, а также нередко сама себе кидает игрушки в воде. Также тренинги позволяют наблюдать за состоянием здоровья котиков. Если питомец не может встать на ласты, медленнее двигается, промахивается по мячу – значит надо обратить особое внимание. Во время совместных упражнений формируется доверие между животным и кипером, что, к примеру, позволяет без лишнего стресса сделать УЗИ. ‍⚕️‍⚕️ Однако котики – безусловные хозяева своего вольера. Если кто-то из киперов задержится дольше положенного, то Пират ему напомнит и начнет выгонять. Видео: Наталья Назарова

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Видеозаписи кормлений животных публикуют в будни на официальных страницах зоосада в социальных сетях. По одному видеоролику с показательным кормлением размещают в сети каждый день с понедельника по пятницу в 19:00. На сайте зоопарка можно найти онлайн-трансляции из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана. Понаблюдать за жизнью обезьян можно ежедневно с 09:00 до 17:00, трансляции из вольеров больших панд доступны круглосуточно.

К апрелю зоопарк также подготовит серию специальных выпусков о своей работе. Видеоролики будут посвящены уходу за большими пандами, музею истории Московского зоопарка, выставке амфибий. Также специалисты планируют выпустить цикл лекций о том, как работают разные зоопарки мира и какие животные в них обитают. Кроме того, 26 марта в 19:30 состоится онлайн-лекция о том, как зверям и птицам удается выживать в суровых климатических условиях Антарктиды.

Как и многие другие учреждения в городе, Московский зоопарк временно не принимает посетителей в связи с распространением коронавируса. Карантин будет длиться до 10 апреля.

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Россия
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