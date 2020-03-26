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В Новой Москве завершили строительство инженерных сетей для новой инфекционной больницы

В проекте инфекционного центра предусмотрены боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для персонала

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. В Новой Москве завершили прокладку газопровода и водопровода для инфекционной больницы, которую на фоне пандемии коронавируса строят ускоренными темпами, сообщила в четверг пресс-служба заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

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10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в поселке Коммунарка и ИКБ №1. Под застройку выбрана площадка в Новой Москве. Работы по прокладке инженерных коммуникаций к быстровозводимой инфекционной больнице ведут в высоком темпе, в них задействованы около 2 тыс. человек и порядка 400 единиц техники.

"Завершено строительство магистрального газопровода общей протяженностью более 11 км для газификации новой инфекционной больницы, объект готов к врезке в газораспределительную систему Москвы. Ведутся работы по строительству еще 3,5 км распределительных сетей на площадке медцентра. Также уже полностью проложены водопроводные и канализационные сети", - приводят в сообщении слова Бирюкова.

По данным властей, уже на 30% выполнены работы по строительству котельной, которая обеспечит больницу теплом и горячей водой. Ее мощность составит 15,5 Гкал в час, так как объем потребления газа на объекте достаточно большой - порядка 2,5 тыс. куб. м в час. Кроме того, проводится масштабная работа по обеспечению центра электроснабжением.

"Уже завершен первый этап технологического присоединения, выдано 8,1 МВт мощности, в рекордно короткие сроки - за 10 дней - были проложены почти 8 км кабельных линий, построены и включены четыре трансформаторные подстанции, в обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода", - отметил Бирюков.

В проекте инфекционного центра предусмотрены боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для персонала.

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