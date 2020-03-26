Таксистов пригласили на работу в Мосгортранс из-за падения их доходов во время карантина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мосгортранс приглашает на работу водителей такси, понимая, что из-за ситуации с коронавирусом многие из них столкнулись с низким спросом и падением доходов. Об этом сообщается в четверг на портале Московского транспорта.

"Мы действительно оцениваем падение спроса на такси в последние недели в районе 25%. Понимаем, что водители такси сейчас столкнулись с падением доходов во время COVID-19 и приглашаем их на работу в Мосгортранс", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В Москве число зараженных достигло 546 человек.