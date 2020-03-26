Прием детских рисунков на конкурс "Москва - для жизни, для детей!" продлится до 6 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Прием работ детских рисунков на конкурс "Москва - для жизни, для детей! Градостроительная политика глазами маленьких москвичей!" продлится до 6 апреля. На сегодняшний день организаторы конкурса получили уже около 600 работ, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Прием работ продлится до 6 апреля, до 30 марта продолжается прием заявок для участия в конкурсе. На сегодняшний день организаторы конкурса получили уже около 600 работ. Самое большое количество рисунков прислали ребята из школы №1788. У маленьких москвичей в младшей возрастной категории самой популярной стала номинация "Москва из моего окна", а у старшей возрастной категории - "Город памяти и славы" - в них заявлено самое большое количество работ", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Для младшей возрастной категории конкурс будет проводиться в трех номинациях: "Москва из моего окна", "Город-герой Москва" и "Москва, физкульт-привет!". Для старшей возрастной группы также утверждены три номинации: "Город памяти и славы", "Мой район будущего" и "Город в движении - транспорт столицы". Кроме того, для старшей и младшей возрастных категорий предусмотрена общая номинация "Городские виды Москвы в цифровой живописи", где необходимо создать рисунок, используя любые компьютерные программы, предназначенные для цифровой живописи, говорится в сообщении.

Уточняется, что с 13 по 17 апреля члены жюри конкурса выберут лучшие работы, которые будут допущены до открытого интернет-голосования, а не позднее 12-13 мая будут определены имена победителей.