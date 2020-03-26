"Москино" переведет встречи с режиссерами и лекции в онлайн-формат

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кинотеатры "Москино" перенесут лекции об истории кинематографа и встречи с режиссерами в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе кинотеатров.

Все онлайн-активности размещаются в соцсетях и в новом разделе сайта "Москино Дома". Там же кинокритики, актеры, режиссеры и другие деятели культуры будут советовать любимые фильмы, которые можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.

"В новом разделе сайта также появится классика немого кино с саундтреками современных российских музыкантов, записанных во время кино-концертов Москино AV. Первый фильм - "Арсенал" (1928) Александра Довженко в озвучке Holy Palms. В онлайн-режиме пройдут и отмененные из-за карантина ретроспектива мультипликатора Юрия Бутырина и Бразильский киноклуб. Лекции и кинопоказы кинокритика Алисы Таежной "Идентификация женщины" будут переформатированы в видеоэссе", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, программа "Москино Коротко", знакомящая зрителей с лучшими короткометражками и новыми именами, тоже перейдет в диджитал-формат: кураторы платформы "Пилигрим" составляют подборки фильмов со ссылками на бесплатный просмотр. А в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD" уже доступна регулярно обновляемая подборка "Москино рекомендует".