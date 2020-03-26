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Центры "Мои документы" в Москве перешли на новый режим работы

Часть услуг можно будет получить дистанционно, а для услуг, которые невозможно оформить без личного присутствия, предусмотрена предварительная запись на портале mos.ru

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Все столичные центры "Мои документы" перешли на новый формат работы для предотвращения распространения коронавируса: часть услуг можно получить дистанционно, а услуги, которые невозможно оформить без личного присутствия, доступны только по предварительной записи, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе центров госуслуг "Мои документы".

В соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта "Мои документы" с 26 марта и до особого распоряжения временно переходят на новый формат работы. В пресс-службе центров уточнили, что есть услуги, которые невозможно оформить без личного присутствия заявителя - это регистрация рождения ребенка, оформление паспорта, оформление водительского удостоверения, регистрация по месту жительства и другие услуги. Для оказания этих услуг предусмотрена предварительная запись на mos.ru.

На данный момент для оформления документов не нужно лишний раз выходить из дома. Такие услуги, как расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, оформление полиса ОМС, выписки из ЕГРН, предоставление информации жилищного учета, услуги Пенсионного фонда и Налоговой службы и другие, доступны для горожан только дистанционно - на порталах gosuslugi.ru и mos.ru и других сайтах ведомств.

"Получить результаты услуг и забрать готовый документ можно в окнах приема центров госуслуг без предварительной записи", - уточнили в пресс-службе.

С 5 марта в столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Для минимизации случаев передачи вируса москвичам рекомендуется не появляться в местах массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, а в случае повышения температуры незамедлительно вызвать врача на дом, не посещая медицинское учреждение. Задать вопрос или получить консультацию по получению государственной услуги можно, обратившись в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

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