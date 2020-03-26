Акция "День без турникетов" впервые пройдет в онлайн-формате в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Традиционная акция "День без турникетов" впервые состоится в онлайн-формате. Уже сегодня участники могут совершить виртуальные экскурсии по Останкинской башне, технопарку "Слава", а также по шоколадной фабрике, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"На этот раз "День без турникетов" решено провести онлайн. А значит, познакомиться с работой московских предприятий и креативных площадок вместе с москвичами смогут и жители других городов. Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Предварительная регистрация для участия не понадобится. На официальном сайте акции опубликованы карточки с информацией о предприятиях и видеоэкскурсиями по ним.

"Желающих принять участие в акции становится все больше. С 2012 года гостями более двух сотен компаний стали свыше 100 тыс. горожан, причем 60 тыс. из них - только в прошлом году", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Алексея Фурсина.

Последний "День без турникетов", который прошел в феврале этого года, посетили около пяти тысяч москвичей.

Участники стартующей сегодня акции смогут совершить виртуальную экскурсию по Останкинской телебашне и подняться на смотровую площадку, высота которой достигает 337 метров. При хорошей погоде с нее открывается вид на 70 километров вокруг. Во время онлайн-путешествия участники осмотрят экспозицию интерактивного мультимедийного комплекса, в который входят аналитический центр и музей, посвященный истории строительства и конструктивным особенностям телебашни.