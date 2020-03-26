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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Роспотребнадзор обязал убирать и дезинфицировать подъезды в Москве с жильцами на карантине

В управлении отметили, что обработке подлежат места общего пользования, лифтовые кабины, домофоны, дверные ручки, мусоропроводы и мусоросборные камеры
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора обязало службы городского департамента ЖКХ уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, находящихся в режиме самоизоляции и использовать дезинфицирующие средства. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте управления.

"В адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы направлено предписание о проведении уборки с применением дезинфицирующих средств в жилых домах по месту пребывания граждан, находящихся в режиме самоизоляции. Обработке подлежат места общего пользования, лифтовые кабины, домофоны, дверные ручки, мусоропроводы и мусоросборные камеры", - говорится в публикации.

Там уточняется, что при выявлении лиц с лабораторным подтверждением заболевания COVID-19 ГУП "Московский городской центр дезинфекции" незамедлительно проводит заключительную дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома по месту фактического пребывания заболевшего. По месту проживания выявленным контактным лицам вручается постановление о временной изоляции и необходимости проведения текущей дезинфекции своей квартиры. Места общего пользования жилых домов в данном случае дезинфицируются силами управляющих компаний под контролем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (17:13 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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