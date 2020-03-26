Второго пациента с подозрением на коронавирус подключили к ИВЛ в Коммунарке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Второго пациента, у которого подозревают коронавирусную инфекцию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больничном комплексе в Коммунарке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

"Второй больной на ИВЛ. [Диагноз на коронавирус]. Вероятный", - написал Проценко.

По его словам, на 26 марта в больнице насчитываются 397 пациентов, из них 156 с внебольничной пневмонией, 121 человек - с подтвержденным коронавирусом, еще 11 человек находятся в отделении реанимации. Там и лежит один из пациентов, подключенный к аппарату ИВЛ. У него диагноз на новую инфекцию отрицательный.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.