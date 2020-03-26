Кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве перешел на онлайн-службы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) в связи с принятыми против распространения коронавируса мерами полностью перешел на совершение богослужений в режиме онлайн. Об этом сообщается в четверг на странице собора в Facebook.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих во время введенной президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии нерабочей недели воздержаться от посещения религиозных объектов.

"В связи с мерами по недопущению распространения коронавируса Кафедральный Собор полностью переходит на воскресные богослужения онлайн. Смотрите прямую трансляцию на нашем канале YouTube каждое воскресенье в 11:30", - говорится в сообщении.

Ранее в соборе были отменены до 10 апреля все концерты и публичные мероприятия. Архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр также призвал принимать при богослужениях и таинствах ряд профилактических мер: дезинфекцию литургических приборов, причастие методом погружения, когда освященный хлеб перед вкушением обмакивается в вино.