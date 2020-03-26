Ракова: защитных костюмов для врачей в Москве, борющихся с коронавирусом, достаточно

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Необходимые средства защиты для врачей в Москве, работающих с заразившимися новым коронавирусом пациентами, имеются в достаточном количестве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в четверг в эфире канала "Россия-1".

"У нас нет излишков, но необходимых средств защиты достаточно для врачей, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусной инфекцией. У нас достаточно специальных медицинских костюмов, очков, респираторов и всех необходимых других средств защиты", - сказала Ракова в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По ее словам, власти рассчитывают на то, что имеющегося запаса средств хватит на весь период пандемии.