Лаборатории Москвы будут ежедневно проводить до 13 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лаборатории Москвы будут проводить до 13 тыс. тестов на коронавирус в сутки, сообщила в четверг заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"На прошлой неделе право проводить лабораторные исследования имели только федеральные лаборатории. Мы подключились в полном объеме к этой работе, запустили девять лабораторий. На сегодняшний день проводим в сутки около 4 тыс. исследований на коронавирус в московских лабораториях. В течение ближайшей недели увеличим мощности до 13 тыс. [тестов] в сутки", - сказала она в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По словам Раковой, власти готовятся ко всем вариантам развития ситуации. Для этого было выбрано несколько основных направлений, одним из которых стали лабораторные исследования. "Увеличение количества людей, которые подлежат тестированию на коронавирус, - обязательное условие, и это обязательный шаг к тому, чтобы вирус перестал распространяться", - добавила она.

В четверг стало известно, что в Москве выявили 136 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся возросло с 410 до 546.