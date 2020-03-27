Форум "PRO_Маркетинг" в Москве пройдет онлайн

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бесплатный образовательный форум "PRO_Маркетинг" впервые пройдет 31 марта и 1 апреля в онлайн-режиме. Об этом пятницу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Опыт и навыки успешного предпринимателя формируются на практике. С учетом этого и готовилась программа форума. Спикеры расскажут участникам о конкретных решениях, которые сразу можно применять для развития собственного бизнеса", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергунина.

С 11:00 до 17:00 зрителей ждут четыре сессии. На них выступят представители крупнейших интернет-компаний. Сессия "Контекстная реклама" будет посвящена особенностям продвижения в интернете для малого бизнеса, "Сайты и контент-маркетинг" - конверсионным лендингам и специфике контент-маркетинга.

На сессии "Таргетированная реклама и SMM" расскажут о продвижении в социальных сетях Instagram и Facebook. О пошаговом алгоритме создания диджитал-стратегии, оценке эффективности, управлении интернет-рекламой в малом бизнесе можно будет узнать на сессии "Стратегия продвижения и аналитика". Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться на mbm.mos.ru в блоке "Обучение".