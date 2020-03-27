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Более 500 подземных пешеходных ежедневно дезинфицируют в Москве

Работы ведутся круглосуточно

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Городские службы ежедневно дезинфицируют более 500 подземных пешеходных переходов и более 140 остекленных путепроводов, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"В рамках профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится трехразовая ежедневная дезинфекция 510 подземных пешеходных переходов и 141 остекленного пешеходного путепровода", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в переходах с большим потоком людей дезинфицируют стены, пол и лестницы. Работы ведут круглосуточно, в них задействованы 250 сотрудников "Гормоста".

Также коммунальщики каждый день дезинфицируют подъезды. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

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