Филатовская больница готова принять пациентов с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пациентов с коронавирусом в Москве готова принимать Филатовская больница. Об этом в пятницу журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу три корпуса крупнейшего стационара в восточном административном округе. Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию", - сказала она.

В общей сложности клиника рассчитана на более чем 1,3 тыс. коек и более 110 коек в отделении реанимации. Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции: 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.

"Корпуса разделены на "грязные" и "чистые" зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. Работа в обновленных корпусах организована по самым современным стандартам эпидемиологической безопасности. Оборудован шлюз, препятствующий возможному распространению инфекции, через который будут проходить медицинские сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала. Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается специальными бактерицидными установками", - пояснила Ракова.

В "грязных" зонах персонал клиники использует ЕМИАС, что позволяет ограничить личные коммуникации при взаимодействии врачей и диагностических служб. Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных, ожидающих результатов анализа.

В корпусах созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов. Комфортабельные палаты, оборудованные индивидуальными санузлами (туалет, душ, раковина), современной системой вентиляции и обеззараживанием помещений.

Больница располагает всеми необходимыми медикаментами, в том числе противовирусными и антибактериальными препаратами, дезинфицирующими, антисептическими средствами и средства индивидуальной защиты. Палаты полностью оснащены кислородной подводкой и необходимым кислородным оборудованием.

В новость были внесены изменения (9:26 время мск) — добавлены подробности по тексту.