Городской транспорт в Москве с 28 марта по 5 апреля будет работать по графику выходных

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Общественный транспорт в Москве в общероссийскую нерабочую неделю, которая продлится с 28 марта по 5 апреля, будет работать по графику выходного дня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В выходную неделю, с 28 марта по 5 апреля, метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи работают по графику выходных. Ночные маршруты - как обычно", - сообщили в пресс-службе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.