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Антициклон в Москве может повысить уровень загрязненности воздуха

Людям рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно тем, кто страдает аллергией и заболеваниями органов дыхания

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московские экологи советуют провести выходные дома из-за антициклона, который может вызвать повышение уровня загрязнения воздуха. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Сейчас Москва оказалась под влиянием антициклона, и его влияние усиливается: нет осадков, стихает ветер, температура воздуха повышается. В итоге становятся хуже условия для естественного очищения атмосферы, что на фоне отсутствия осадков может привести к кратковременному повышению уровня загрязнения воздуха и появлению неприятных запахов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, обычно при таких условиях людям рекомендуется ограничить пребывание на улице. В первую очередь это касается тех, кто страдает аллергией и заболеваниями органов дыхания.

"Сейчас уже зацвели растения-аллергены в Московском регионе, возможен перенос пыльцы из южных регионов России и Европы, в Центральном федеральном округе начали фиксировать лесные пожары, - сказал Петр Бирюков. - Наличие в воздухе всех этих компонентов в условиях плохого рассеивания может негативно сказаться на самочувствии".

Он добавил, что неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в столице сегодня, в субботу и воскресенье.

За оперативной информацией можно обращаться на информационные ресурсы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В реальном времени данные доступны на сайте Мосэкомониторинга.

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