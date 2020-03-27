Подсветку Московского Кремля отключат 28 марта в рамках акции "Час Земли"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Внешнее освещение Московского Кремля будет на время выключено в субботу в рамках акции "Час Земли". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"28 марта в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20:30 до 21:30 мск будет выключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации - Московского Кремля", - говорится в сообщении.

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры).

В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в акции приняли участие примерно 30 млн человек в 700 населенных пунктах, включая, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, такие города, как Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Саратов, Мурманск, Краснодар, Калининград.

Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года по решению президента РФ Владимира Путина.