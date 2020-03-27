МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Москвичи старшего возраста, участники проекта "Московское долголетие", запустили в соцсетях флешмоб #НетВирусуМД, они рассказывают, чем занимаются дома, пока занятия проекта временно приостановлены. Об этом сообщила пресс-служба "Московского долголетия".

"Карантин - не повод для уныния, решили участники проекта"Московское долголетие" и запустили в социальных сетях флешмоб #НетВирусуМД, в котором #ГероиКарантина рассказывают, чем занимаются дома. Эти два хэштега за один день набрали уже более 100 публикаций, в которых москвичи старшего возраста демонстрируют свои творческие работы, делятся стихами и фотографиями, а также видео с танцевальных репетиций в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Участники проекта проводят время с пользой, с помощью виртуальных экскурсий посещают музеи, Лувр, выставку Дали в Москве и Музей военной формы, и делятся доступными ссылками на онлайн курсы и бесплатные экскурсии со своими друзьями. Одногруппники "Московского долголетия" постоянно на связи друг с другом, делятся новостями о здоровье и готовятся к дачному сезону, смотрят видеоспектакли и выполняют домашние задания, которые им присылают преподаватели.

"Это время дано нам для переоценки ценностей, для осознания того, что мы счастливы мирным небом над головой, своим здоровьем, здоровьем наших близких, возможностью спокойно ходить по улицам и заниматься любыми делами. Но только пусть оно быстрее закончится", - отметила одна из участниц проекта.

Участники танцуют и поют, занимаются дыхательной гимнастикой и рукоделием, осваивают декупаж, изучают китайский язык с внуками, рисуют и оцифровывают свои семейные фотографии, научившись этому на курсах по компьютерной грамотности. За два года существования проекта "Московское долголетие" информационные компьютерные технологии освоили около 100 тыс. участников проекта.