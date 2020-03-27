Органы ЗАГС Москвы переходят на особый режим работы с 28 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московские отделы ЗАГС меняют режим работы с 28 марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Количество гостей при торжественном бракосочетании ограничивается до пяти человек, а государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения и усыновления можно будет получить, предварительно подав заявление через портал госуслуг, сообщила в пятницу пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"В целях предупреждения возникновения и распространения среди горожан новой коронавирусной инфекции столичные ЗАГСы переходят на особый режим работы с 28 марта. Торжественные церемонии заключения брака с новых площадок будут перенесены в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. а количество гостей при регистрации брака будет ограничено до 5 человек. Регистрации рождения и усыновления можно будет получить, подав заявление через Единый портал госуслуг", - говорится в сообщении.

Также у молодоженов есть возможность перенести дату регистрации, позвонив на горячую линию Единой справочной службы Москвы. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. Регистрация смерти будет проходить без предварительной записи", - уточнила пресс-служба.

Все отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания будут консультировать граждан по всем юридическим вопросам исключительно по телефону. Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни проводиться не будут.

Профилактика распространения коронавируса

Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания были приняты предупреждающие меры. Регулярно проводится дезинфекция помещений, установлен особый контроль над уборкой, сотрудники обеспечены масками и респираторами с соответствующим уровнем защиты, а работники ЗАГС и посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед открытием отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Специалистам и гражданам с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний вход в здания запрещен.