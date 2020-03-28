Техноград на ВДНХ переходит на новый режим работы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс Техноград, расположенный на ВДНХ, переходит на формат работы онлайн из-за коронавируса. Об этом в субботу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия планируют запустить в ближайший месяц.

"Уже 29 марта в Технограде пройдет первое онлайн-событие - День карьерных консультаций. Слушателей ждут лекции, выступления экспертов и индивидуальные 15-минутные консультации", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Карьерные консультанты поговорят на самые востребованные темы. Спикеры проведут экспресс-аудит резюме, интервью, на которых можно потренировать навыки прохождения собеседования, а также коуч-сессии, где все желающие научатся составлять сопроводительные письма и определят вектор дальнейшего профессионального развития.

"Присоединиться к Дню карьерных консультаций можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Технограда", - говорится в сообщении.