В Москве проведут первую после зимы промывку дорог

МОСКВА, 28 марта. Дороги и тротуары в Москве промоют впервые после зимы специальным шампунем. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Масштабная промывка дорог и тротуаров традиционно проводится в конце марта, когда стабильно устанавливаются плюсовые температуры. Ее главная цель - удалить с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные, масляные пятна, следы от шин, которые невозможно смыть обычной водой", - сказал Бирюков.

По его словам, всего весной запланированы четыре таких промывки. Коммунальная техника промывает дороги и тротуары специальным концентрированным моющим средством. В недоступных для техники местах мойка и обработка выполняются вручную комплексными бригадами.

Масштабная промывка дорог шампунем проводится дважды в год - весной и осенью. При этом используемое моющее средство является совершенно безопасным, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.