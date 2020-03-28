{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онлайн-выставку бездомных животных проведут для москвичей на выходных

Всех животных отдают в добрые руки бесплатно

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Жители Москвы смогут посетить выставку бездомных животных, которая пойдет в онлайн-формате 28 и 29 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Центр реабилитации бездомных животных "Юна" приглашает на выставку питомцев. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Принять участие в "Юна-фесте на диване" можно будет на официальной странице в "Инстаграме" 28 и 29 марта. Организаторы проведут прямой эфир, где покажут кошек и собак", - говорится в сообщении.

Все, кто захочет забрать питомца домой, смогут это сделать после окончания карантина. До этого момента будущим хозяевам будут присылать фото и видео с питомцами, а также сообщать о состоянии их здоровья. Кроме того, с потенциальным владельцем свяжется зоопсихолог, чтобы провести онлайн-собеседование.

Всех животных отдают в добрые руки бесплатно. Новым хозяевам вручаются подарки от партнеров. Если нет возможности приютить питомца, но есть желание помочь центру, можно поддержать его финансово - отправить любую сумму или подписаться на ежемесячные пожертвования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве установлен температурный рекорд
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 28 марта воздух в столице прогрелся до 16,3 градуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС