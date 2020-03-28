Онлайн-выставку бездомных животных проведут для москвичей на выходных

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Жители Москвы смогут посетить выставку бездомных животных, которая пойдет в онлайн-формате 28 и 29 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Центр реабилитации бездомных животных "Юна" приглашает на выставку питомцев. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Принять участие в "Юна-фесте на диване" можно будет на официальной странице в "Инстаграме" 28 и 29 марта. Организаторы проведут прямой эфир, где покажут кошек и собак", - говорится в сообщении.

Все, кто захочет забрать питомца домой, смогут это сделать после окончания карантина. До этого момента будущим хозяевам будут присылать фото и видео с питомцами, а также сообщать о состоянии их здоровья. Кроме того, с потенциальным владельцем свяжется зоопсихолог, чтобы провести онлайн-собеседование.

Всех животных отдают в добрые руки бесплатно. Новым хозяевам вручаются подарки от партнеров. Если нет возможности приютить питомца, но есть желание помочь центру, можно поддержать его финансово - отправить любую сумму или подписаться на ежемесячные пожертвования.