Температуру в вагонах московского метро повысили в связи с потеплением в столице

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Температуру в вагонах Московского метрополитена повысили до 22-24 градусов в связи с потеплением в столице. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"За последнюю неделю, в связи с потеплением и переходом на более легкую одежду, температуру в вагонах подвижного состава метрополитена подняли до летней нормы: ее среднее значение составляет 22-24 градуса тепла", - сказали в пресс-службе.

Если в ближайшее время в Москву вновь придет похолодание, и люди наденут теплую одежду, температуру в вагонах снова снизят до зимней нормы, добавили там.