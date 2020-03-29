Собянин обещает жесткий контроль за соблюдением карантина лечащими коронавирус на дому

"Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое, мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города", - сказал Собянин.

В этой связи он рассказал, как один проходящий амбулаторное лечение москвич решил погулять, но спустя два часа уже оказался на стационарном лечении в инфекционной больнице №2. "Никто и не планировал его туда поселять, он же сидел дома в хороших условиях. Надо было и сидеть дома", - заметил мэр. Он подчеркнул, что если человеку не дорого собственное здоровье, он должен подумать о здоровье горожан.

Мэр также сообщил, что при необходимости город сможет в полтора-два раза увеличить число волонтеров и социальных работников, которые помогают соблюдать так называемый домашний режим лицам старше 65 лет. "Сегодня под ружье поставлено семь тысяч человек, около тысячи волонтеров. По мере необходимости мы в полтора-два раза увеличим это количество", - сказал Собянин, заверив, что "никто не останется без внимания".

Вместе с тем он подчеркнул, что при доставке медикаментов и продуктов соблюдающим домашний режим очень важна помощь близких людей. "Конечно, очень важно, чтобы не только работники социальных служб, но и близкие люди, друзья, соседи так же оказывали им помощь", - заметил Собянин.