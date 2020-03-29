{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Собянин обещает жесткий контроль за соблюдением карантина лечащими коронавирус на дому

По словам мэра столицы, город также сможет в два раза увеличить число волонтеров и социальных работников, которые помогают соблюдать так называемый домашний режим лицам старше 65 лет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обещает чрезвычайно жестко контролировать соблюдение карантинного режима горожанами, проходящими амбулаторное лечение легкой формы коронавируса. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое, мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города", - сказал Собянин.

В этой связи он рассказал, как один проходящий амбулаторное лечение москвич решил погулять, но спустя два часа уже оказался на стационарном лечении в инфекционной больнице №2. "Никто и не планировал его туда поселять, он же сидел дома в хороших условиях. Надо было и сидеть дома", - заметил мэр. Он подчеркнул, что если человеку не дорого собственное здоровье, он должен подумать о здоровье горожан.

Мэр также сообщил, что при необходимости город сможет в полтора-два раза увеличить число волонтеров и социальных работников, которые помогают соблюдать так называемый домашний режим лицам старше 65 лет. "Сегодня под ружье поставлено семь тысяч человек, около тысячи волонтеров. По мере необходимости мы в полтора-два раза увеличим это количество", - сказал Собянин, заверив, что "никто не останется без внимания".

Вместе с тем он подчеркнул, что при доставке медикаментов и продуктов соблюдающим домашний режим очень важна помощь близких людей. "Конечно, очень важно, чтобы не только работники социальных служб, но и близкие люди, друзья, соседи так же оказывали им помощь", - заметил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве зафиксировали улучшение экологической обстановки
В городе снизились значения концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС