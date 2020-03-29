Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности в общественных местах в условиях распространения коронавируса и призвал горожан соблюдать дистанцию.

Он попросил москвичей беречь себя и оставаться всю неделю дома. При нахождении на улице или в магазине мэр призвал соблюдать безопасную дистанцию, об этом он написал в воскресенье на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что гражданам в общественных местах следует себя вести как в очереди у банкомата, не подходя слишком близко к человеку рядом. Безопасной дистанцией градоначальник назвал 1,5 - 2 метра.