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Распространение коронавируса нового типа
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Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Он также напомнил, что жителям города надо оставаться дома в нерабочую неделю

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности в общественных местах в условиях распространения коронавируса и призвал горожан соблюдать дистанцию.

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Он попросил москвичей беречь себя и оставаться всю неделю дома. При нахождении на улице или в магазине мэр призвал соблюдать безопасную дистанцию, об этом он написал в воскресенье на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что гражданам в общественных местах следует себя вести как в очереди у банкомата, не подходя слишком близко к человеку рядом. Безопасной дистанцией градоначальник назвал 1,5 - 2 метра.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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