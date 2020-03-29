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Распространение коронавируса нового типа

В Москве не вводится ограничение движения автотранспорта

Ранее сообщалось, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей города. Покидать дом можно будет только для бытовых нужд, поездок на работу и в экстренных случаях

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ограничение движения автотранспорта указом мэра Москвы Сергея Собянина не предусмотрено. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено", - говорится в публикации.

Ране Собянин сообщил в своем блоге, что домашний режим самоизоляции был введен для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

По словам мэра, в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Новые ограничения и дополнительные меры из-за коронавируса действуют в Москве с 29 марта
Они стали действительны с момента опубликования указа мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте правительства города
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