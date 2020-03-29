В Мосгордуме началось обсуждение возможных наказаний за нарушение ограничений в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Совместно с коллегами-депутатами мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования. Безусловно, исключительно в режиме видеоконференции. Сегодня важно всем оставаться дома", - сказал Шапошников.

Он добавил, что ему и депутатам Мосгордумы за два минувших дня пришли "сотни взволнованных и разгневанных сообщений от москвичей", в которых они сообщают о горожанах, нарушающих рекомендации властей оставаться дома.

"В первую очередь нарушители наказывают сами себя, рискуя подхватить вирус, а также заразить свою семью, близких и друзей. Безответственность тех, кто воспринял субботу и воскресенье как время для прогулок, а не для самоизоляции, не просто удивляет, а возмущает", - заключил Шапошников.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении с понедельника режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.