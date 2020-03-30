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МЧС предупредило о сильном ветре и гололеде в Москве 30 марта

Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и отказаться от быстрой езды

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ветер порывами до 17 м/с, метель и минусовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 06:00 до 21:00 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и воздерживаться от быстрой езды.

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